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Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild’in anketine göre iki partide 25’ini, ZDF’nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26’sını, CDU/CSU ise yüzde 24’ün

Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild’in anketine göre iki partide 25’ini, ZDF’nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26’sını, CDU/CSU ise yüzde 24’ünü aldı.

Politika 26.09.2021, 19:24
Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild’in anketine göre iki partide 25’ini, ZDF’nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26’sını, CDU/CSU ise yüzde 24’ün

Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild’in anketine göre iki partide 25’ini, ZDF’nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26’sını, CDU/CSU ise yüzde 24’ünü aldı.

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