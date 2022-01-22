Son Dakika
Almanya’da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
AFAD: “Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır”
Almanya’da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
Almanya’da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
Politika 22.01.2022, 23:54
Almanya’da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.