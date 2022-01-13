Son Dakika
– Almanya’da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan’ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti.
– Almanya’da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan’ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Politika 13.01.2022, 12:47
– Almanya’da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan’ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti.