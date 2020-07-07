Almanya: "Türkiye seyahatleri için fırsatlar artıyor"

Alman televizyon knalı RTL'in yayınına konuk olan Federal Almanya'nın turizmden sorumlu komiseri Thomas Bareiss, şu anda Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edenlerin 'kendi risklerini' alarak seyahat ettiğini söyledi.



''Sürecin tam ortasındayız''

Türkiye'ye dönük seyahat uyarısının kaldırılması konusunda atan fırsatlar olduğunu söyleyen Thomas Bareiss, ''Eğer durum iyiyse, ki geçen hafta iyiydi, uçuşları nispeten hızlı bir şekilde başlatabiliriz. Bu bağlamda seyahat uyarısının kaldırılması için neler yapılabileceği ile ilgili sürecin tam ortasındayız.'' ifadelerini kullandı.



''Her ülkeye karşı eşit ve adil olmalıyız''

Türk dışişleri ve turizm bakanlarıyla yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini kaydeden Bareiss, seyahat uyarısının kaldırılması için gerekli kriterlerden birinin vaka sayıları, diğerinin ise sağlık alt yapısı olduğunu söyledi. Bareiss, ''Türkiye'nin koruyucu önlemler çerçevesinde çok şey yaptığını biliyoruz. Türkiye'yi diğer tatil ülkelerinden daha katı şekilde yargılamamak gerek. Her ülkeye karşı eşit ve adil yaklaşmalıyız'' şeklinde konuştu.