Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı

Almanya’da Siber Güvenlik Şefi Arne Schoenbohm, Rus istihbarat servisleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Siber Güvenlik Şefi Arne Schoenbohm’ü Rus istihbarat servisleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevden aldı. Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur’ın (DPA) bildirdiğine göre, İçişleri Bakanı Faeser, Schoenbohm’ü görevden aldı. Alman medyası, üyelerinden birinin eski bir Rus istihbarat ajanı tarafından kurulmuş bir şirket olduğunu ve Schoenbohm’ün grupla ilişkilerini sürdürdüğüne inanıldığını bildirdi. Alman hükümeti 1 haftadan fazla bir süre önce raporları kapsamlı bir şekilde araştırdığını söyledi.

Schoenbohm, 10 yıl önce kamu kurumlarından ve özel sektörden uzmanları bir araya getiren bir siber güvenlik grubunun kurucu ortağıydı.