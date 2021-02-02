Almanya Savunma Bakanlığından Akar için Türkçe “Hoşgeldiniz” paylaşımı

Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin’e ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için Türkçe “Hoşgeldiniz” paylaşımı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Akar, dün akşam saatlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Almanya Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Almanya ziyareti ile ilgili twitter hesabından Türkçe “Hoşgeldiniz” paylaşımı yaptı. Paylaşımın devamında ise “Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bugün Bendlerblock’da, Hulusi Akar’ı selamlayacak. Türkiye önemli bir NATO üyesidir ve öyle de kalacaktır. Karmaşık konular da bugün konuşulan konular arasında yer alacak” ifadelerine yer verildi.

Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı diğer bir paylaşımda ise, "Savunma Bakanının ziyaretinde Doğu Akdeniz’deki durum ele alınıyor. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, ’Umarım tüm taraflar diyalog şansını kullanır. Almanya’nın burada merkezi bir rol oynadığını görüyorum’ dedi" ifadelerine yer verildi.