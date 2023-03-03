Almanya, İsviçre’den Leopard 2 almak istediğini doğruladı

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Alman Savunma Bakanlığının İsviçre’den kullanmadıkları Leopard 2 tanklarını satın almak için başvuruda bulunduklarını doğruladı.

İsviçre hükümeti, Almanya’nın ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna’ya gönderdiği tankların yerine İsviçre’den Leopard 2 ana muharebe tankları satın almak istediğini açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ise bu teklifin yapıldığı doğrulandı. İsviçre Savunma Bakanlığı, Alman Savunma ve Ekonomi Bakanlıklarının 23 Şubat tarihinde İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd’e yazılı başvuru yaparak, Alman üretici Rheinmetall’in İsviçre ordusunun kullanmayacağı Leopard 2 tanklarını satın almakla ilgilendiğini belirttiğini açıkladı. Açıklamada Alman tarafının satın alınacak tankları Ukrayna’ya göndermeyeceğine, Kiev’e yapılan tank bağışları nedeniyle Almanya’nın kendi envanterlerinde oluşan boşlukları doldurmak ve yedek parça ihtiyacını karşılamak için kullanacağına dair Amherd’e güvence verdikleri bildirildi.

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd ise Alman hükümetine yanıtında, muhtemel herhangi bir satıştan önce İsviçre parlamentosunun tanklar için resmi olarak hizmet dışı kararı alması gerektiğini belirtti. Amherd’e göre parlamentoda tartışmalar olsa da henüz böyle bir karar alınmadı. İsviçre ordusunun prensipte sadece "sınırlı sayıda" ana muharebe tankından vazgeçilebileceğini bildirdiği de açıklandı.

Almanya’nın kaç tank satın almak istediği belirtilmezken, İsviçre’nin envanterinde 230 adet Leopard 2 tankı bulunduğu ve bunların 96’sının hizmet dışı olduğu iddia ediliyor.

Alman Savunma Bakanlığı doğruladı

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Almanya’nın İsviçre tanklarıyla ilgilendiğini doğruladı ancak kaç tankın tedarik edilebileceği konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Collatz, başka ülkelerden de benzer taleplerin yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Birçok ortakla sürekli temas halindeyiz ve iyi görüşmeler yapıyoruz" cevabını verdi.