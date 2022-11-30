Almanya, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak kabul etti

Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’in 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanımladı.

Almanya meclisinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’in 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisinin "soykırım" olarak kabul edilip edilmemesi için oylama yapıldı. Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partisi (FDP) koalisyonu tarafından yönetilen oylamada, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) evet, Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise "çekimser" oy kullandı. Mecliste çoğunluğu sağlayan iktidar partilerinden oluşan üçlü koalisyonun ve hıristiyan demokratların oylarıyla, Holodomor resmi şekilde soykırım olarak tanındı.

Öte yandan, Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de meclisteki oturumu bizzat takip etti.

Sovyet rejiminin 1932-1933 döneminde, Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor adı verilen kıtlıktan dolayı 4.5 milyona yakın kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin SSCB lideri Josef Stalin, toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için çeşitli baskılar yapmış ve bunun sonucunda açlık ve kıtlık yaşanmıştı.