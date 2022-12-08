Almanya Federal Kriminal Dairesi Başkanı Muench: “Darbe operasyonları sürecek”

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Muench, darbe planladığı belirtilen aşır sağcı gruba gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini belirterek dünden bu yana hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 54’e yükseldiğini açıkladı.

Almanya’da darbe planladığı gerekçesiyle Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba ve destekçilerine gerçekleştirilen operasyonun detayları netleşiyor. Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Muench yaptığı açıklamada, polislerin ülke genelinde 150 noktada arama yaptığını, 50 yerde silah bulduklarını ifade etti. Muench, baskınların ve gözaltı işlemlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini aktardı. Muench, dünden bu yana hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 54’e yükseldiğini kaydederek, "Bu grupla ilgili durumunu henüz tam olarak bilmediğimiz başka kişileri de tespit ettik" ifadelerini kullandı.

“Grubun 21 bin üyesi bulunuyor, yüzde 10’unun şiddet yanlısı olduğunu düşünüyoruz"

Almanya’nın iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ise grubun bahar aylarından beri izlendiğini söyledi. Haldenwang grup üyelerinin silah edindikçe grubun oluşturduğu tehdidin giderek daha somut hale geldiğini belirtti. Haldenwang, “Grubun 21 bin üyesi bulunuyor, ayrıca yüzde 10’unun şiddet yanlısı olduğunu düşünüyoruz. İlk kez çok somut planları olan, ülke çapında bir ağ oluşmuş durumda. Hükümeti devirme planları vardı, fiilen darbe gerçekleştirme planları vardı" ifadelerini kullandı. Haldenwang grup üyelerinin bir kısmının yasal ya da yasa dışı şekilde silahının olduğunu aktardı.

Almanya’da darbe operasyonu

Almanya Federal Başsavcılık dün, Federal Meclis’i basmayı ve hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen gruba ülke genelinde operasyon gerçekleştirmişti. İlk olarak yaklaşık 130 noktada arama yapan 3 bine yakın polis, 25 kişiyi gözaltına almış, 52 kişi hakkında da tutanak hazırlanmıştı. İlerleyen saatler yapılan açıklamada, gözaltına alınanlardan 19’unun tutuklandığı bildirilmişti. Uzun süredir Alman polisinin radarında olan aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) örgütü, modern Alman devletini tanımayı reddediyor. Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman imparatorluğuna bağlıyken, bazıları Nazi taraftarı, bazıları ise Almanya’nın askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Gözaltına alınanlar arasında aşırı sağcı eski Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili ve yargıç olarak görev yapan Birgit Malsack-Winkemann ile Reichsbürger örgütünün lideri olduğu belirtilen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da yer alıyor.

Savcılık, şüphelileri cumhuriyeti yıkmayı ve yerine 1871 Almanya’sını örnek alan yeni bir devleti (İkinci Reich adlı bir imparatorluğu) kurmayı planlamakla suçluyor.