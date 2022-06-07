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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un Covid-19 testi pozitif çıktı

Resmi ziyaret için Pakistan’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Covdi-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Politika 07.06.2022, 15:18
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un Covid-19 testi pozitif çıktı

Resmi ziyaret için Pakistan’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Covdi-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistanlı mevkidaşı Hina Rabbani Khar ile görüşmek üzere Pakistan’a gitti. Baerbock’un Pakistan ziyaretinin ilk durağında Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Baerbock’un öğle yemeği sırasında tat alma duyusunu kaybetmesi üzerine Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Pakistan’ın ardından 10 Haziran’a kadar sürecek Yunanistan ve Türkiye ziyaretleri iptal edildi.

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