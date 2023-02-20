Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve İçişleri Bakanı Faeser Türkiye’ye gidecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in Türkiye’ye giderek deprem bölgelerini ziyaret edeceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gidecek. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Baerbock ve

Feaser’in deprem bölgelerini ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geleceklerini duyurdu. Sözcü Wagner, iki bakanın Türkiye ziyaretinde Almanya’da birinci derece yakını bulunan depremzedelerin ülkeye gelebilmelerini kolaylaştırmak için basitleştirilmiş vize prosedürü hakkında da görüşmeler yapacağını aktardı. Wagner, Baerbock ve Feaser’in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Depremzedeler için vize kolaylığı

Baerbock, Almanya’da yaşayan kişilerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmeleri için harekete geçmişti. Almanya İçişleri Bakanlığı ile ortak bir plan yürüttüklerini belirten Baerbock, "Alman hükümeti olarak Almanya’daki ailelerin depremden etkilenen, evsiz kalan ve tedaviye ihtiyaç duyan akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için bir görev gücü oluşturuldu. Amacımız bu zaman zarfındaki vize sürecini mümkün olduğunca bürokratik hale getirmek" ifadelerini kullanmıştı.

"Vizeler 3 ay boyunca geçerli olacak"

Faeser, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelere deprem bölgesindeki yakınlarını 3 aylık süreyle yanlarına almalarını sağlamak istediklerini söyleyerek, "Almanya’daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakınlarını bürokratik olmayan bir şekilde yanlarında getirip barınmalarını ve tedavi olmalarını sağlamak istiyoruz. Vizeler, hızlı bir şekilde verilerek, 3 ay boyunca geçerli olacak. Bunu Dışişleri Bakanlığıyla mümkün kılacağız" demişti.