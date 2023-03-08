Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı ziyaretin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e geldi. Baerbock, ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Baerbock, terör örgütü DEAŞ’ın bölgede hala tehlike unsuru oluşturduğunu söyledi. Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini önlemek için Irak ordusu ve IKBY peşmerge güçleri arasında koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması gerektiğini dile getiren Baerbock, teröre karşı aynı safta yer alınmasını gerektiğine değindi. IKBY’deki göçmenlere yardım etme sözü de veren Baerbock, IKBY’deki göçmenler için 800 milyon euro gönderildiğini ve bölgeye yardımların süreceğini bildirdi.

Almanya ile ekonomik alan başta olmak üzere iş birliğini güçlendirmeye çalışan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, Almanya’nın terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Sincar’daki göçmenlerin evlerine geri dönmeleri gerekiyor. Irak hükümetiyle imzalanan Sincar Anlaşmasının ilçedeki sorunlara çözüm kaynağı olması ve bütün bentlerinin uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.