Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: “Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız”

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ile ekonomik ilişkilerde dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Savaş nedeniyle ülkesinin Rusya politikasındaki hatalara değinen Baerbock, "Kendimizi artık değerlerimizi paylaşmayan hiçbir ülkeye bağımlı kılmamamız gerekiyor. Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor. Bu hatayı ikinci kez yapmamalıyız. Çin, kendisini dünyadan izole etti ve Tayvan’a karşı askeri harekat tehdidinde bulundu. Uluslararası standartlar yerine kendi kurallarını koymaya çalışıyor. Bu nedenle Avrupa olarak Çin’e karşı Asya’da alternatif pazarların açılması, çeşitlendirilmeler yapılarak ve riskleri dağıtmalıyız” dedi.

Bakan Baerbock, hükümet ortaklarının da Çin stratejisiyle ilgili olarak çalışmalar yaptığını zafiyetimizi büyük ölçüde azaltmamız gerektiğine dair hemfikir olduklarını aktardı.