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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak istemeleri, Avrupa’daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü bir değişikliğin temel ifadesidir" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak istemeleri, Avrupa’daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü bir değişikliğin temel ifadesidir" dedi.
Politika 15.05.2022, 16:03
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak istemeleri, Avrupa’daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü bir değişikliğin temel ifadesidir" dedi.