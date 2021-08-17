Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Kabil’den gelen görüntüler Batı için utanç verici"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyenlerin havaalanındaki çaresiz anlarının "batılı ülkeler için utanç verici" olduğunu ifade etti.

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesi ve ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos ortamı sürüyor. Ülkeden kaçmak isteyen Afganların havalimanındaki görüntüleri dünya gündemine oturdu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeierk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kabil Havalimanındaki çaresizliğin görüntüleri, Batılı ülkeler için utanç verici" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, "Sorumluluğunu paylaştığımız bir insanlık trajedisini yaşıyoruz" diyerek Afganistan’da şiddetle tehdit edilen insanlara yardım etmek için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Havalimanında 7 kişi hayatını kaybetmişti

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havalimanı’ndaki tahliyeler sırasında şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin silahla mı ya da yaşanan izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı. Uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanlar ise uçaktan düşerek hayatını kaybederken, havalimanından gelen görüntüler infiale yol açtı.