Almanya Başbakanı Scholz’den İran’a sert tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Almanya’ya yönelik sözlerine tepki göstererek, "Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz? Bu şekilde hareket eden herkes, bizim direnişimizi bekleyebilir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, haftalık videolu mesajında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Almanya’ya yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Başbakan Scholz, “Tahran’daki yönetime sadece şunu söyleyebilirim. Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz? Bu şekilde hareket eden herkes, bizim direnişimizi bekleyebilir" ifadelerini kullandı. İran’da haftalardır devam eden protestolarda göstericilere gösterilen tutumu eleştiren Scholz, “Sokaklarda ve mahkeme salonlarında neler olduğunu görüyoruz. Özgürlük ve adalet mücadelesini görüyoruz. Bunlar kesinlikle kabul edilemez” dedi. Scholz, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin İran polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestoların artık “sadece bir kıyafet kuralı meselesi” olmadığını, özgürlük ve adalet mücadelesine dönüştüğünü söyledi.

"Şiddete derhal son verilmesini talep ediyoruz"

Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) halihazırda İran’a karşı farklı yaptırım paketlerini kabul ettiğini, ancak daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini belirterek, “AB zaten birkaç yaptırım paketini kabul etti. Gelecek hafta yeni yaptırımlar eklenecek. Devrim Muhafızları ve siyasi liderler üzerindeki baskıyı daha da artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. “Almanya’da İran kökenli yüz binlerce insan, akrabaları için endişe duyuyor ve rejimin göstericilere yaptıklarından dolayı dehşete düşüyor” diyen Scholz, “Bu şiddet dalgasının tek sorumlusunun İran hükümeti olduğu açık” ifadelerini kullandı. Scholz, “Şiddete derhal son verilmesini ve siyasi mahkumlar ile tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan “Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır" demişti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Çarşamba günü yaptığı açıklamada AB’nin, İran’daki protestolara yönelik turumu nedeniyle İran hükümetine yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Twitter hesabından Alman mevkidaşı Baerbock’a hitaben yaptığı paylaşımda, "Eski bağları baltalamak uzun vadeli sonuçlar doğurur. Almanya ortak zorlukları çözmeyi veya (İran ile) karşı karşıya gelmeyi seçebilir. Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.