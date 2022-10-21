Almanya Başbakanı Scholz’dan Fransa ve Yunanistan’a ziyaret

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 26 Ekimde Fransa, 27 Ekim’de ise Yunanistan’ı ziyaret ederek mekvidaşları ile bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 26 Ekim’de Fransa’yı, 27 Ekim’de Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Paris’e yapacağı çalışma ziyaretinde Olaf Scholz Elysee Saray’ında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin, Avrupa politikası meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Scholz, Fransa ziyaretinin ardından 27 Ekim’de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmek üzere Atina’ya gidecek. Scholz ve Yunan mevkidaşı Miçotakis, mevcut ekonomik durum ve Avrupa politikası konularını ele alacaklar. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.