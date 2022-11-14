Almanya Başbakanı Scholz’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı diledi.

İstanbul’da meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısıyla ilgili dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz saldırıda yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesaj gönderdi. Scholz, “Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul’un merkezinde masum insanları öldüren ve çok daha fazlasının yaralanmasına yol açan patlama haberini duyunca dehşete düştüm. Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.