Almanya Başbakanı Scholz, eyalet başbakanları ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başbakanlık binasında eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmede küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek yardım paketinin finansmanını ve güncel konuları ele aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başbakanlık binasında düzenlenen Eyalet Başbakanları Konferansı’nda (MPK) enerji krizinde hükümetin küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek yardım paketinin finansmanını ve güncel konuları eyalet başbakanları ile değerlendirdi. Konferansta alınan kararlara göre, enerji krizinden kaynaklı planlanan fiyat frenlemelerine rağmen enerji maliyetlerini karşılayamayan küçük ve orta ölçekli şirketler daha fazla maddi destek alabilecek. Federal hükümet, eyaletlere küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji maliyetleri için kullanabileceği bir milyar euro sağlayacak. Aralık ayının başında Federal Meclis tarafından üniversite öğrencilerinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı 200 euroluk sabit bir yardım alması kararının nasıl uygulanacağı ise eyaletlere bırakıldı. Görüşmede, bazı eyaletlerin, özel tüketicilerin federal hükümetten daha fazla yardım alması talebi ise kabul görmedi.

Bilet anlaşmazlığı çözüldü

Uzun zamandır üzerinde tartışılan toplu taşıma araçlarında ülke çapında 49 euroluk biletin getirilmesi konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü de açıklandı. Scholz, "Almanya bileti şimdi çok hızlı bir şekilde gelecek" derken içerik hakkında ve biletin ne zaman satışa sunulacağı hakkında bilgi vermedi. Scholz, "Federal eyaletlerdeki sorumluların ve nakliye şirketlerinin artık bunu daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerletmesini sağlamak için tüm engelleri kaldırdık" dedi.

Şu anda Covid-19 ve diğer solunum yolu hastalıklarının hızlı şekilde yayıldığını söyleyen Scholz, “Ancak geçen kışa göre çok daha rahat bir durum var" açıklamasında bulundu. Covid-19 ile mücadele konusunda eyaletlerin birbirinden farklı önlemler aldığına değinilirken, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinin, bu hafta yerel ulaşımda maske takma zorunluluğunu kaldırmaya karar verdiği açıklandı.

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ise, biletin 2023 yılının Mart ayı sonu kadar çıkabileceğini duyurdu.