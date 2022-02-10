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Almanya Başbakanı Scholz, Baltık ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Scholz ortak basın toplantısında, "Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil" dedi.

Politika 10.02.2022, 23:11
Almanya Başbakanı Scholz, Baltık ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Scholz ortak basın toplantısında, "Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil" dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Rusya-Ukrayna krizini ele almak için bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Scholz, "Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil" dedi.

Bu konudaki duruşlarının çok net olduğunu ifade eden Scholz, “Birlik içerisindeyiz ve kararlıyız. Bunu haftanın başında ABD Başkanı Joe Biden ile uzun uzun konuştum. Fransa ve Polonya ile birlikte dün Weimar Üçgeni’nin bir parçası olarak yaptığımız toplantıda da bunu çok net bir şekilde belirttik" dedi.

Scholz, Baltık ülkelerinin Rusya’nın hem Ukrayna sınırında hem de Belarus’ta ortaya koyduğu endişe verici askeri faaliyetlerden etkilendiğini kaydederek, “Almanya, müttefiklerinin endişelerini çok ciddiye alıyor. Bundeswehr, NATO çerçevesinde lider bir ülke olarak beş yıldan fazla bir süredir 500’den fazla askerini Litvanyalı ortaklarını desteklemek amacıyla Litvanya’da konuşlandırılıyor. Ortaklarımızın talebi üzerine bu kotayı önemli ölçüde artırmaya karar verdik”

Rusya’dan bölgedeki gerilimi azaltmak için net adımlar atması çağrısında bulunam Scholz, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bir başka askeri saldırısı, Rusya için çok ciddi siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlara yol açar” dedi.

Almanya Savunma Bakanlığı bu haftanın başlarında Almanya’nın destek sağlamak için Litvanya’ya 350 ek asker göndereceğini duyurmuştu.

Litvanya, Kuzey Akım 2’yi kaldıraç olarak kullanmak istiyor

Schozl’un ardından söz alan Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, bir çatışmayı önlemek için Kuzey Akım 2 gaz boru hattının bir kaldıraç olarak kullanılmasını istedi. Nauseda, "Alman dostlarımıza ne yapacaklarını söylemek istemiyorum. Ancak başından beri Kuzey Akım 2 hakkında çok şüpheciydik. Proje çok tehlikeli ve ekonomik açıdan mantıklı değil. Avrupa’nın, Rus gaz kaynaklarına bağımlılığını artırıyor” dedi.

Nauseda, görüşmeden önce Alman basınına verdiği röportajda, Berlin’in Ukrayna ihtilafındaki silah teslimatları konusundaki olumsuz tutumu hakkında da hayal kırıklığını dile getirmiş, "Dürüst olmak gerekirse, daha fazlasını bekliyorduk. Ama elbette nedenlerini anlıyoruz. Almanya’da nüfusun büyük bir kısmı silah teslimatına karşı” ifadelerini kullanmıştı.

“Rusya’ya taviz verilmemeli”

Ortak basın toplantısında konuşan Estonya Başbakanı Kallas, Rusya’ya taviz verilmemesini isteyerek, “Silahı göğüslerimize dayadıkları sürece Moskova’ya taviz verilmemeli. Herhangi bir ayrılık ve kararsızlık belirtisi Rusya’ya yanlış sinyal gönderebilir” ifadelerini kullandı.

Letonya Başbakanı Karins ise, Ukrayna-Rusya arasındaki anlaşmazlığın çözüme ulaşması yönündeki çabalarda Almanya’nın öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, Kremlin ile zayıflıktan değil, güçlü bir konumdan tartışmak gerektiğini ifade etti. Almanya’nın bu konudaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Karins, "Almanya’nın bu zor zamanlarda AB ve NATO üye ülkelerine rehberlik etmede öncü bir rol üstlenmeli. Bu çok önemli" dedi.

Baltık denizine kıyısı olduğu için ve aralarındaki tarihi ve coğrafi yakınlıktan dolayı Baltık devletleri olarak da isimlendirilen bu üç ülke, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra önce bağımsızlıklarını etti ve ardından 2004 yılında Avrupa Birliği’ne, 2005 yılında da NATO’ya üye oldular.

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