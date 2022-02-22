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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi için sertifikasyon sürecinin askıya alınması talimatı verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi için sertifikasyon sürecinin askıya alınması talimatı verdi.
Politika 22.02.2022, 14:29
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi için sertifikasyon sürecinin askıya alınması talimatı verdi.