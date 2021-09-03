banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Almanya Başbakanı Merkel’den sel bölgesine ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Temmuz ayında sel felaketinin yaşandığı Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahr vadisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkel, bölgenin yeniden ayağa kalkması için 30 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığını duyurdu.

Politika 03.09.2021, 17:17
Almanya Başbakanı Merkel’den sel bölgesine ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Temmuz ayında sel felaketinin yaşandığı Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahr vadisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkel, bölgenin yeniden ayağa kalkması için 30 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Temmuz ayında sel felaketinin yaşandığı Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahr vadisini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Ahr vadisinde incelemelerde bulunan Merkel, 133 kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki yaraların sarılacağını, bölgenin yeniden ayağa kalkması için 30 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığını ve bütçenin yetmemesi halinde ise daha fazla bütçe ayrılacağını kaydetti. Yaraların sarılması için enkazın kaldırılması gerektiğini belirten Başbakan Merkel, daha sonra sel ve afetlere karşı önlemlerin alınarak yıkılan yerlerin yeniden inşasının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yaşanan sel felaketinden ders alınması gerektiğini bildiren Merkel, küresel ısınmanın nelere neden olacağını gördüklerinin altını çizdi.

Sel felaketinden bu yana birçok şeyin yapıldığını ve daha da çoğunun yapılacağını kaydeden Başbakan Merkel, "Sizleri unutmadık. Sel felaketine maruz kalanların korkularının devam ettiğine ve bundan sonra sel bölgesinde hayatın nasıl devam edeceği endişesinin yaşandığına şahit oldum. Kışın yaklaştığı, okulların açılıp açılmayacağı ve zarar görenlerin ödemelerinin nasıl yapılacağı konusunda birçok soruyla karşılaştım. Sel felaketine uğrayan bölgeler için kararlaştırılan 30 milyar euroluk yardımın önümüzdeki hafta federal mecliste onaylanmasını bekliyorum. Federal hükümet ve Eyalet hükümeti uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bölgede hayata dönüşün hızlı bir şekilde olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0