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Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): “Almanya’da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): “Almanya’da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz” dedi.
Politika 16.10.2021, 15:30 16.10.2021, 16:24
Almanya Başbakanı Angela Merkel(İslam karşıtlığına ilişkin): “Almanya’da din özgürlüğü var, başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz” dedi.