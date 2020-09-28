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Alman politikacıdan skandal ifadeler: 'Yabancı göçmenleri kurşuna dizebilir veya gazla zehirleyebiliriz'

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Sözcüsü Christian Lüth bir YouTuber ile sohbetinde, “Yabancı göçmenleri kurşuna dizebilir veya gazla zehirleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Politika 28.09.2020, 19:56
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Alman politikacıdan skandal ifadeler: 'Yabancı göçmenleri kurşuna dizebilir veya gazla zehirleyebiliriz'

Almanya'da aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili olan Lüth'ün, sağ görüşlü YouTuber Lisa Licentia ile geçtiğimiz 23 Şubat'ta Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmede göçmenler aleyhinde ağır ifadeler kullandığı belirtildi. Söz konusu görüşme Alman basını tarafından gizlice kayda alınırken, görüntülerin bu akşam ProSieben Spezial adlı programda yayınlanacağı duyuruldu.

Lüth'ün söz konusu görüşmede, “Göçmenleri daha sonra kurşuna dizebiliriz. Bu konuda sorun yok ya da gazla zehirleyebiliriz” şeklinde konuştuğu ifade edildi. “Almanya için ne kadar kötü olursa AfD için o kadar iyidir" dediği belirtilen Alman politikacının, "Bu tabii ki çocuklarımız için berbat bir durum. Ama bu muhtemelen bizim devamlılığımızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Berlin'deki bir barda 23 Şubat'ta kaydedilen görüntülerin ardından partinin aynı zamanda Parlamento Sözcüsü olan Christian Lüth, farklı nedenlerden dolayı bu görevinden alınmıştı.

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