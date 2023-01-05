Alman hükümetine Ukrayna’ya tank göndermesi çağrısı

Fransa’nın dün Ukrayna’ya hafif tank göndereceğini açıklamasının ardından Alman milletvekilleri hükümete, Ukrayna’ya tank göndermeleri çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün Ukrayna’ya AMX-10 RC tipi hafif tank göndereceğini duyurmasının ardından Alman milletvekilleri hükümete, Ukrayna’ya tank göndermeleri çağrısında bulundu. Almanya Parlamentosu’nun Savunma Komitesi Başkanı ve Olaf Scholz hükümetinin koalisyon ortağı Hür Demokratlar (FDP) üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hükümete Marder tipi zırhlı savaş araçları göndermesi ve Ukraynalıları bunları kullanmaları için eğitmesi çağrısında bulundu. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin Güvenlik Politikası Sözcüsü Sara Nanni ise, Almanya’nın Ukrayna’ya Marder tipi zırhlı savaş araçları ve Leopard tipi tanklar göndermesi gerektiğini ifade etti.

Scholz’un partisi Sosyal Demokratlar’dan Andreas Schwarz Alman basınına yaptığı açıklamada, Fransa’nın hamlesinden sonra hükümetin "inisiyatifi ele alması" gerektiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, hafif tanklar için Fransa’ya teşekkür ederek, diğer müttefiklerin bunu bir işaret olarak kabul etmesi gerektiğini ve "Ukrayna’ya henüz batı tanklarının tedarik edilmemesinin mantıklı bir nedeni olmadığını" aktardı.