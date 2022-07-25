Alman havayolu şirketi Lufthansa’ya grev çağrısı

Almanya’da Lufthansa havayolu şirketinin bağlı olduğu sendika, çalışanlara 27 Temmuz’da 1 günlük grev çağrısında bulundu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın bağlı olduğu sendika, Lufthansa’nın yer hizmetlerinde çalışan personelinden 1 gün boyunca grev yapmasını istedi. Lufthansa çalışanlarının zam talepleri konusunda yönetimle anlaşmaya varamayan sendika 27 Temmuz’da çalışanları 1 günlük greve çağırarak, Almanya genelinde lojistik, kargo ve teknik çalışmalardan sorumlu 20 bine yakın işçinin işi bırakmasını talep etti.

İşçiler, maaşlarına yüzde 9,5 oranında artış istiyor.