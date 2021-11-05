Aliyev’den Zafer Günü affı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa’nın işgalden kurtarılması ve 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla 16 bine yakın mahkumu kapsayan af kararnamesini imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin yıldönümünde bazı hükümlülerin affedilmesi için kararname imzaladı. Aliyev’in imzalayarak Milli Meclise gönderdiği kararnamen 16 binden fazla hükümlüyü kapsıyor. Af ile hapis cezasına çarptırılan cezaevlerindeki 3 binden fazla hükümlünün tahliye edilmesi, 3 bine yakın hükümlünün ise cezanın çekilmemiş kısmında indirime gidilmesi bekleniyor.

Kararnameye göre Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Vatan Savaşı ve diğer askeri operasyonlara katılanların yakın akrabaları, savaş operasyonlarında hayatını kaybetmiş kişilerin yakın akrabaları, devlet nişanı ve madalya alan kişilerin ve savaş zamanı sivillere yönelik provokasyonlar sonucunda sakat kalan veya öldürülen kişilerin yakınları ile kamuya büyük bir tehdit oluşturmayan suçları işleyen kişiler affedilecek. Ayrıca ihtiyatsızlıktan suç işlemiş kişiler, büyük bir kamu tehdidi oluşturmayan suç işleyen kişiler, cezasının çekmediği kısmı 6 aydan daha az olan az ağır suç işlemiş ve ilk defa ağır suç işlemiş kişiler, karakol tipi ceza infaz kurumunda cezasının bitmesine 1 yıldan az bir süre kalan kişilere cezanın çekilmemiş kısmında indirim yapılacak.

Kararname bugün Azerbaycan Milli Meclisinde oylanarak kabul edildi.