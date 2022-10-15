Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amasra’daki madende meydana gelen patlama 28 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mektubunda, "Bartın’ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı. Bu trajedi ile ilgili acınızı paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.