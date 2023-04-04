Aliyev, yerli otomobil Togg’u teslim aldı

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teslim edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle aracını teslim aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etmesiyle başlayan tören sonrasında ise araç başında toplu fotoğraf çekildi.

Tören, Bakan Varank ve Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın Aliyev’i Togg’un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev’in aracı kullanması ile sona erdi.