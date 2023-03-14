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Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin’de bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin’de bir araya geldi.
Politika 14.03.2023, 13:51 14.03.2023, 14:24
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin’de bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in baş başa görüşmesinin Berlin’de başladığı belirtildi. Aliyev ve Steinmeier’in fotoğraf çektirdikten sonra baş başa görüşmeye geçtikleri kaydedildi.