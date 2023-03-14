Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin’de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin’de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in baş başa görüşmesinin Berlin’de başladığı belirtildi. Aliyev ve Steinmeier’in fotoğraf çektirdikten sonra baş başa görüşmeye geçtikleri kaydedildi.