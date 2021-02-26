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Aliyev: "Türk firmaları 10 milyar doları aşan projelerde yer aldı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk firmaları Bakü’de çeşitli inşaat projelerinde ve daha birçok yerde 10 milyar doları aşan projelerde yer aldı" dedi.

Politika 26.02.2021, 15:58
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Aliyev: "Türk firmaları 10 milyar doları aşan projelerde yer aldı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk firmaları Bakü’de çeşitli inşaat projelerinde ve daha birçok yerde 10 milyar doları aşan projelerde yer aldı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde video konferans yöntemiyle yaklaşık 4 saat süren basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan’ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda, onlar için çok kötü olacağını belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Her halükarda, eğer herhangi bir taraf 10 Kasım açıklamasını ihlal etmek isterse, Ermeni yönetimi bunu herhangi bir şekilde yaparsa orada kim iktidarda olursa olsun Ermenistan için çok kötü olur. Vladimir Putin’e göre bu intihar olacak. Nitekim burada intihar en uygun kelimedir. Bu nedenle Ermenistan, karşılaştığı durumun uzun yıllardır uyguladığı politikanın sonucu olduğunu anlamalıdır. Bu Azerbaycan’a karşıydı ve bir işgal politikasıydı" dedi.

“Türk firmaları 10 milyar doları aşan projelerde yer aldı”

Türk firmalarının devam eden projelerde yer aldığını belirten Aliyev, "Türk firmaları Fuzuli-Şuşa karayolunun yapımında şimdiden çalışıyor. Göygöl’den Kelbecer’e giden yolda Türk firmaları da çalışıyor. Aynı zamanda bu yol karmaşık ve zor bir alandan geçiyor. Tüneller kazılmalı. Ön anlaşmalar şimdiden sonuçlanıyor" dedi.

Aliyev, "Türk firmaları daha önce de Azerbaycan’da faaliyet gösteriyordu. Devletin yürüttüğü projelerde en büyük katılımcılar Türk şirketleri. Tam rakamları hatırlamıyorum ama Türk firmaları Bakü’de çeşitli inşaat projelerinde ve daha birçok yerde 10 milyar doları aşan projelerde yer aldı. Yapılacak iş hacmi çok büyük ve biz bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile defalarca konuştuk. Tüm bu işleri birlikte yapacağız. Türk firmalarının burada faaliyet göstermesi için yeni fırsatlar oluşturulacak" diye konuştu.

“Türkiye’den en modern silahların satın alınması için yeni anlaşmalar imzalandı"

Türk Savunma Sanayisi’nin kalitesinin savaş sırasında görüldüğünü vurgulayan Aliyev, Azerbaycan’ın Türk yapımı savunma sistemlerini ustaca kullandığını ve bunun Azerbaycan’a avantaj sağladığını belirtti. "Savaştan sonra görüşmelerimiz devam ediyor" diyen Aliyev, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Yeni anlaşmalar imzalandı. Burada üretilen en modern silah türlerinin ithalatı için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldı. Askeri gücümüzü büyük ölçüde güçlendirecek yeni anlaşmalar imzalandı. Bildiğiniz gibi Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları da düzenli olarak yapılıyor. Geçen yıl salgın nedeniyle biraz kısıtlandı. Ancak 2019’da 10’dan fazla etkinlik düzenlendi. Bu sefer Kars’ta yapıldı. Bu alanda da çalışmalar yapılacaktır. Kurtulmuş topraklarda Türk şirketlerini görmek istiyoruz ve eminim ki göreceğiz. Yapılacak çok şey var ve eminim birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

“Azerbaycan için herhangi bir tehdit olursa arkamızda ilk duran devletin Türkiye olacağına eminim”

Azerbaycan ile Türkiye arasında çok sayıda askeri anlaşma olduğunu da kaydeden Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan’ın çok geniş bir hukuki çerçevesi var. Birçok belge imzalandı. Bunlar arasında karşılıklı askeri yardım konularını belirleyen belgeler var. Elbette Azerbaycan için herhangi bir tehdit olursa bizim arkamızda ilk duran devletin kardeşimiz Türkiye olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

“Ermeniler tüm dünyada Türkiye’ye karşı çirkin bir karalama kampanyası yürütüyor”

Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Aliyev, "Türkiye, Kelbecer işgali sırasında 1993 yılında Ermenistan ile sınırlarını kapattı. Ne yazık ki Ermenistan’daki Türk karşıtı propaganda son derece güçlüydü ve bugün de devam ediyor. Türkofobi orada resmi bir ideoloji haline geldi. Türkiye ve Azerbaycan’ı hep düşman olarak gördüler. Sınırların kapatılması o dönemde bize gösterilen bir dayanışma eylemiydi. Artık çatışma bitti, Azerbaycan toprak bütünlüğüne kavuştu ve bölgede yeni bir durum ortaya çıktı. Aynı zamanda Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik iddiaları da geçerliliğini koruyor" dedi.

Aliyev, "Ermeni Anayasasında Türkiye aleyhine toprak iddiası var ve bunu durdurmaları gerekiyor. Tüm dünyada Türkiye’ye karşı çirkin bir kampanya yürütüyorlar. Farklı ülkelerin parlamentoları sözde ’soykırımı’ kabul ediyor. Böyle düşmanca bir politika ne kadar sürebilir. Akıllarına gelmek zorundalar. Türkiye gibi büyük bir ülkeye toprak talebinde bulunmak aptalca" diye konuştu.

“Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusunda olumsuz görüş bildirmeyecektir”

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda da olumlu baktıklarını vurgulayan Aliyev, "Türkiye, sınırların ne zaman açılacağını kendisi belirleyebilir. Her halükarda Azerbaycan herhangi bir olumsuz görüş vermeyecektir. Bölgenin istikrarı ve kalıcı barış için tüm ülkeler arasındaki ilişkilerin normal olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının açılmasından bahsediyoruz. Ermenistan-Azerbaycan sınırı açılırsa Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı kalmasına gerek yoktur. Zengezur koridorunu gerçekleştirmek istiyorsak tabii ki Türkiye-Ermenistan sınırı açılacak. Ama bu Türkiye’nin kendi kararı. Azerbaycan’ın bu konuda özel bir görüşü yok. Türkiye lehine ne olursa olsun, bizim lehimizedir" ifadelerini kullandı.
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