Aliyev, Şuşa Beyannamesi’ni onayladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisinde kabul edilen Şuşa Beyannamesi’ni onayladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa şehrinde imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Müttefik İlişkiler Hakkında Şuşa Beyannamesi’nin" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onaylandığı bildirildi.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021’de Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa kentinde Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştı.

Şuşa Beyannamesi

Beyanname, Türk-Rus Ortak Merkezi’nin Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış topraklarındaki faaliyetlerine Türkiye’nin katkısının bölgede barış, istikrar ve refahın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını vurgulanıyor. İçişlerine karışmama ilkelerine dayalı müttefik ilişkileri, dış politikada koordinasyonun ve düzenli ikili siyasi istişarelerin önemi ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi içindeki faaliyetlerin önemine dikkat çekiliyor. Beyannamede aynı zamanda, tarafların ulusal çıkarlarını korumayı ve sağlamayı amaçlayan bağımsız bir dış politika izlediği belirtiliyor. Ayrıca tarafların bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrar ve refah yoluyla barış, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde uluslararası ilişkileri geliştirmek, ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar, güncel uluslararası konularda dayanışma ve çatışmaları çözmek için ortak çaba göstermesi öngörülüyor. Son olarak iki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlar çerçevesinde birbirini destekleyerek ikili iş birliğinin derinleştirilmesi vurgu yapılıyor.