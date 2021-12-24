Aliyev: “Şehitlerimiz pahasına bu mübarek günü yaşadık”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasının ardından Şuşa’yı ziyaret ederek, “Şuşa dahil işgal altındaki topraklarda bir gün Azerbaycan bayrağı dalgalanacak dedim ve şehitlerimiz pahasına bu mübarek günü yaşadık” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasının ardından Şuşa’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev’e eşi Mehriban Aliyeva ve oğulları Haydar Aliyev eşlik etti. Aliyev, Yukarı Gövher Ağa Camisi’nin ziyaret ettikten sonra Cıdır Ovası’nda konuşma yaptı.

İşgal altındaki topraklarımızın kurtarılacağını ve Azerbaycanlıların Karabağ’a geri döneceklerini hep söylediğini belirten Aliyev, ”Azerbaycan halkı bunca yıldır bana inandı. Ancak hem o dönemin zorunlu göçmenleri hem de kamuoyu, her yıl devam eden anlamsız müzakereleri gördü ve Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümünün giderek zorlaştığının şahidi oldu. Yine de halkım sözlerime inandı. Şuşa dahil işgal altındaki topraklarda bir gün Azerbaycan bayrağı dalgalanacak dedim ve şehitlerimiz pahasına bu mübarek günü yaşadık. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Azerbaycanlıların kurtarılan topraklarda ebediyen yaşayacağını vurgulayan Aliyev, “İkinci Karabağ Savaşı Zaferi’nden sonra gücümüz, prestijimiz ve etki alanımız daha da genişledi. Bugün özgür Karabağ’dayız. Bugün Zengezur’da özgürüz. Bu toprakların sahipleri olan bizler, bu topraklara geri döndük ve bundan sonra bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağız. Azerbaycan halkının sözlerime olan güveni beni bunu başaracağımıza daha da inandırdı. Halkımız tek iş, tek kutsal fikir için birleşti ve istediğini elde etti. Azerbaycan halkı benim doğum günlerimi kutlamadığımı çok iyi biliyor. Genellikle doğum günlerimde bazı sosyal tesislerin açılışına katıldım, zorunlu göçmenlerle ve şehit aileleri ile görüştüm. Ben de zorunlu göçmenlerle birlikte 50. yaş günümü kutladım. 60. yıl dönümümü Karabağ’da, Şuşa’da geçirdim. Bu iki tarih arasında canlı bir bağlantı vardır. Ülkede ve bölgede yaşanan süreçlere sadece seyirci kalmadık. Bu süreçleri büyük ölçüde yönettik” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimizin de ruhu mutludur”

Babası Haydar Aliyev’in Karabağ’ın işgalden kurtarılmasını görememesinin kendisini üzdüğünü belirten Aliyev, “Ama ruhunun mutlu olduğunu biliyorum. Vatan özlemiyle yaşayıp ölen, bu kurtarılmış toprakları göremeyen binlerce, on binlerce zorunlu göçmenin ruhu mutlu olduğu gibi, şehitlerimizin de ruhu mutludur. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, kanlarını aldık, ecdadımızın ruhlarını sevindirdik” dedi.

Cıdır Ovası’nda yapılan "Haribulbul" festivalinde Haydar Aliyev’in Şuşa ile ilgili tarihi sözlerinden bir bölümün gösterildiğini vurgulayan Aliyev, “Her birimiz o anları hatırlıyoruz. Haydar Aliyev büyük bir güvenle ve sevgiyle Şuşa’ya döneceğiz, inan bana döneceğiz dedi. İnandı ve bizi ikna etti. Onun inancı ve halkın iradesi bize ek güç verdi ve bugün burada, bu kutsal topraklardayız. Bahsettiğim gibi, bundan sonra Azerbaycan halkı bu topraklarda ebediyen yaşayacak, bundan sonra da Karabağ’da ebediyen Azerbaycan muğamı seslenecektir” ifadelerini kullandı.

“Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycan’dır”

Yaş dönümü tebrikleri işin Azerbaycan halkına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Aliyev, “Değerli kardeşlerim, tüm güzel sözleriniz ve tebrikleriniz için bir kez daha size en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Bundan sonra da aynı kararlılıkla ülke çıkarlarını gözetmeye devam edeceğimi ve sizlerin desteğiyle yeni büyük başarılara imza atacağımıza sizi temin ederim. Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.