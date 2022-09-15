Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetlisi olarak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere Özbekistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Semerkant Uluslararası Havalimanı’nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Semerkant şehrinde bugün başlayacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan liderlerinin yanı sıra, örgütün gözlemci üyeleri Belarus, Moğolistan ve İran Devlet Başkanları da katılacak. Ayrıca zirveye davet edilen ülkeler arasında Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye yer alıyor.