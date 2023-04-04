Aliyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın görüşme gerçekleştiği belirtildi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sanayi ve teknoloji alanları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg’un üretilmesinden dolayı Varank’ı tebrik eden Aliyev, otomobilin Bakü’ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını iletti. Aliyev, ikinci otomobilin Azerbaycan’da bulunmasını Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin Baykar Teknoloji şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile dün yaptığı görüşmeyi hatırlatan Aliyev, son yıllarda ülkede hem savunma sanayi hem de sivil sanayi alanında yüksek teknolojili ürünlerin geliştirildiğini vurguladı. Bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk insanının zekası, yeteneği ve emeği sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Aliyev, Togg’un üretime başlanmasının bu konuda güzel bir örnek olduğunu belirtti. Aliyev, tüm bu başarılar vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk halkına tebriklerini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Togg’un ikinci otomobilinin Azerbaycan’da olmasından dolayı Cumhurbaşkanı ve Türkiye halkının gurur duyduğunu söyledi.