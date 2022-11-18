Aliyev, Rusya Başbakanı Mişustin’i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü’de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’i kabul etti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev’in Mişustin ile heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Mişustin’i Azerbaycan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Aliyev, “Yılın başından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte ilişkilerimize iyi bir ton ve yeni dinamikler kazandırdık ve yıl içinde birçok kez görüştük. Dün ikili gündemle ilgili önemli konuları telefonda konuşma fırsatı bulduk. İlişkilerin çerçevesini başkanlar tanımlar. Elbette ilgili tüm yapılar bu yönde çalışmaktadır. Karşılıklı ticaret hacminin pandemi öncesi seviyelere ulaşması bizleri çok mutlu ediyor ve bu dinamizmin devam edeceğinden eminim. Ziyaretiniz sırasında yapacağınız görüşmeler, karşılıklı ticaret potansiyelinin artması için koşullar oluşturacaktır” dedi.

Azerbaycan ve Rusya arasında kargo taşımacılığı hacminde de iyi dinamikler yakaladıklarını ifade eden Aliyev, “Transit geçişlere gelince, bence burada rekor göstergelere ulaşıyoruz. Yaklaşık yüzde 50 ile yüzde 60 büyüme var ve daha da büyümesine olan beklentilerimiz yüksek. Transit-lojistik altyapısı konusunda da öncelikle ikili bazda ve tabii ki komşu ülkeleri de dahil ederek karşılıklı iş birliği potansiyelini artıracağız. Çünkü Rusya ve Azerbaycan uzun yıllardır aktif olarak ülkelerimizde ulaşım ve lojistik altyapısına yatırım yapıyor. Başta Kuzey-Güney koridoru olmak üzere ulaşım koridorlarının potansiyelinin artırılması, ek iş imkanları açılması da dahil olmak üzere bu projeye katılan tüm ülkelerin çıkarına olacaktır” diye konuştu.

“Taşıma hacmini yılda 15 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz”

Azerbaycan’a kalabalık bir heyet ile geldiklerini ifade eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “Azerbaycan ile iş birliği yapan ana bölgelerimizin dört başkanı geldi. Bu vesileyle, dün Azerbaycan’da kutlanan Ulusal Uyanış Günü’nü tebrik etmek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en iyi ve en içten dileklerini iletmek istiyorum. Siz başkanlarımız tarafından alınan kararları uygulamak için hükümetle aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dün, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile 11. Bölgelerarası Forumu’na katıldıklarını belirten Mişustin, “Forumda karşılıklı ilişkilerin gündemindeki tüm konulara değinildi. Öncelikle enerji, sanayi, ulaşım, kültür ve insani alanlara ağırlık verildi. Müzakerelerin sonuçlarına göre, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. Taşımacılık alanı çok önemli, özel bir alan. Ortak altyapı-lojistik projelerinin, tüm iş birliği kompleksinin genişletilmesi için yeni bir itici güç olacağından eminiz. Burada Batı rotasından, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’ndan ayrı ayrı bahsetmek istiyorum. 2030 yılına kadar bu koridordaki taşıma hacmini yılda 15 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kültürel ve insani ilişkilere özel bir önem verdiklerini belirten Mişustin, “Sizin de dediğiniz gibi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu önemli olaya adanmış bir dizi ciddi etkinlik düzenlendi. Gelecek yıl, önde gelen Sovyet ve Azerbaycan devlet adamı babanız Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Moskova Devlet Üniversitesi ve Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi şubeleri Azerbaycan’da başarıyla faaliyet gösteriyor. Azerbaycan’dan 11 binden fazla öğrenci Rusya’da eğitim görüyor. İnsanlar arasında doğrudan ilişkilerin bu şekilde gelişmesi, zengin tarih, kültür ve geleneklerle tanışma, karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.