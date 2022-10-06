Aliyev, Prag’da AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına başladı. Aliyev, zirve marjında Arupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi yönünde Charles Michel’in katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmelerin önemine dikkat çekildi. Aliyev, Charles Michel’e arabuluculuk görevi için teşekkür ederken, Azerbaycan’ın Brüksel formatını desteklediğini kaydetti. Michel de bu konuda desteğinden dolayı Aliyev’e teşekkür etti.

Kasım ayında Brüksel’de yapılması planlanan üçlü görüşme gündeminin ele alındığı görüşmede ayrıca Azerbaycan-AB ortaklık ilişkilerinin perspektiflerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.