Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel video konferans yoluyla bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel video konferans yoluyla bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nicole Paşinyan’ın video konferans yoluyla bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede Michel’in girişimiyle 14 Aralık 2021’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakanı Paşinyan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ortak toplantının önemi vurgulandı. Brüksel’deki görüşmenin devamı olarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin detayların ele alındığı görüşmede, tarafların insani meseleler, güven inşası, Azerbaycan’ın karşı karşıya olduğu mayın sorunu, iletişimin yollarının açılması, sınırların belirlenmesi ve barış görüşmelerinin başlaması dahil Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşmede tartışılan konular hakkında Azerbaycan’ın tutumunu yineleyen Cumhurbaşkanı Aliyev’in Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan 71’i çocuk, 267’si kadın ve 326’sı yaşlı olmak üzere toplam 3 bin 890 Azerbaycan vatandaşının akıbetinin belirlenmesinin, toplu mezarların bulunmasının, kurtarılan toprakların mayınlardan arındırılmasının, Azerbaycan’a uluslararası desteğin artırılmasının, demiryolu ve karayoluyla bir ulaşım koridorunun açılmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı. Aliyev’in görüşmede ayrıca İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermenistan’ın yerleştirdiği mayınların patlaması sonucunda 36 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 165 kişinin yaralandığını dile getirdiği ifade edildi.

Görüşmede UNESCO’nun Azerbaycan ve Ermenistan’daki misyonunun da ele alındığı ve heyetin her iki ülkeye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarılarak, söz konusu görüşmenin Cumhurbaşkanı Macron’un girişimiyle gerçekleştirildiği belirtildi.