Aliyev: “Karabağ Zaferi, bölgede yeni ulaşım ve haberleşme projeleri için elverişli bir fırsat oluşturdu”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Karabağ sorunu çözüldü ve bu zafer bölgede yeni ulaşım ve haberleşme projeleri için elverişli bir fırsat oluşturdu. Şu anda dünyada yeni zorluklar ve tehditler var. Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin diğer alanlarla birlikte güvenlik, savunma ve savunma sanayi gibi alanlarda da genişletilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Türkmenistan’ın Avaza kentinde bir araya geldi. Dar katılımlı ve heyetler arası görüşmeler geçekleştiren Aliyev, zirvede konuştu. Türkmenistan’ı bu yıl ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Aliyev, “Türkmenistan’ın istikrarlı ve dinamik bir gelişme ile ilerleyişine tanık olmaktan ve başarılarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan etnik, dini, kültürel kökleri ve ortak ahlaki değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Halkımızın zengin tarihi ve kültürel mirasından ve insanlığa yaptığı büyük katkılardan haklı olarak gurur duyuyoruz. Azerbaycan’ın hem Türkiye hem de Türkmenistan ile siyasi ilişkileri üst düzeydedir. Geçen yıl Türkiye ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, ilişkilerimizi stratejik ittifak düzeyine getirdi. 2017 yılında Azerbaycan ile Türkmenistan arasında stratejik ortaklık Deklarasyonu imzalandı” dedi.

“Azerbaycan’ın Türkiye ve Türkmenistan ile ticaret cirosu arttı”

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan’ın BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, AGİT ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde birbirine karşılıklı destek ve iş birliği içinde olduğunu söyleyen Aliyev, “Tarihi bağlara dayalı ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasında ekonomi, ticaret, nakliye-lojistik ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için fırsatlar oluşturmaktadır. 2022 Ocak-Ekim döneminde Azerbaycan’ın Türkiye ile ticaret cirosu yüzde 45 artarak 5 milyar dolara ulaştı. Azerbaycan’dan Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolar, Türkiye’den Azerbaycan ekonomisine yaklaşık 14 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yıl Azerbaycan’ın Türkmenistan ile ticaret cirosu 5 kat arttı. Bu rekor bir göstergesidir. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan nakliye ve lojistik alanında büyük başarılar elde ettiler. Ülkelerimiz tarafından, ulaşım bağlantıları alanında yeni işbirliği fırsatları açan birçok proje hayata geçirildi” diye konuştu.

“Zangezur koridorunun açılmasıyla ilgileniyoruz”

Her üç ülkede yapılan yatırımların, yeni ve modern altyapının oluşturulmasına hizmet ettiğini ifade eden Aliyev, “Azerbaycan, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında aktif bir katılımcıdır ve topraklarında demiryolu, karayolu ve hava taşımacılığı ile ilgili tüm büyük projeleri hayata geçirmiştir. Sonuç olarak, Azerbaycan önemli bir geçiş ülkesi haline geldi. 2022 yılının ilk 10 ayında Azerbaycan topraklarından geçen toplam transit taşıma hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80’den fazla arttı. Şu anda aktif olarak Zangezur koridorunun açılmasıyla ilgileniyoruz. Zangezur koridorunun Azerbaycan topraklarından geçen kısmında demiryolu hattındaki çalışmaların yüzde 40’ı, karayolunda ise yüzde 70’i tamamlandı. Tüm çalışmalar 2024 yılında tamamlanacak ve yeni bir ulaşım koridoru ortaya çıkacaktır. Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı yıllık 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir ve bu hacmin 25 milyon tona çıkarılması için yatırım yapılması planlanmaktadır. Geçen yıl Hazar Denizi kıyısında yer alan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi’nin temeli atıldı. Türkiye ve Türkmenistan’dan firmaları bu bölgenin imkanlarından yararlanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesi 5 milyon tona çıkarılacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2017 yılında Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını yaptıklarını hatırlatan Aliyev, “Bu projeye 100 milyon dolardan fazla ek yatırım yapılacak ve taşıma kapasitesi mevcut 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacak. Azerbaycan, 50’den fazla kargo gemisi ile Hazar Denizi’nin en büyük ticaret filosuna sahiptir. 2013 yılında hizmete giren Bakü tersanesi şu anda tam kapasite ile çalışıyor. Bu fabrikada her türlü gemi yapılabilir. Azerbaycan 18 kargo uçağıyla bölgemizin en büyük sivil hava kargo filolarından birine sahip. Önümüzdeki 10 yılda kargo filomuza 9 uçak daha eklenmesi planlanmaktadır. Şu anda Azerbaycan’da faaliyet gösteren 8 uluslararası havalimanı bulunmaktadır. İşgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan katıldı. İşgalden kurtulan Laçın’da ülkemizin 9. uluslararası havalimanının 2024 yılında hizmete açılması planlanıyor” şeklinde konuştu.

“Karabağ Zaferi, bölgede yeni ulaşım ve haberleşme projeleri için elverişli bir fırsat oluşturdu”

2020 yılı sonunda 44 gün süren Vatan Savaşı’nda kazanılan zafer sonucunda 30 yıllık Ermenistan işgaline son verildiğini belirten Aliyev, “Karabağ sorunu çözüldü ve bu zafer bölgede yeni ulaşım ve haberleşme projeleri için elverişli bir fırsat oluşturdu. Şu anda dünyada yeni zorluklar ve tehditler var. Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin diğer alanlarla birlikte güvenlik, savunma ve savunma sanayi gibi alanlarda da genişletilmesi büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan üçlü formatındaki görüşmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bundan sonra da bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasını ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.