banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı

Aliyev: "Ermenistan’a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan’a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi” dedi.

Politika 04.11.2021, 15:34
Aliyev: "Ermenistan’a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan’a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi” dedi.

Azerbaycan’da Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in himayesinde organize edilen 8. Küresel Bakü Forumu’nun bu yıl 8.si düzenleniyor. “Covid-19 sonrası dünya” başlığı altında düzenlenen Küresel Bakü Forumu’na Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sefik Dzaferovic başta olmak üzer 40’tan fazla ülkeden üst düzey temsilciler, eski devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

"İşini kaybedenlere yardım için devlet bütçesinden 2.9 milyar dolarlık sosyal paket ayrıldı"

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Aliyev, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi’nin kısa sürede ender ve lider kurumlardan biri haline geldiğini belirterek Küresel Bakü Forum sayesinde gündemdeki acil konuları tartışmak için iyi bir fırsat oluştuğunu söyledi. Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altında olduğunu vurgulayan Aliyev, “Kısıtlamaların yol açtığı zorlukları hafifletmek için ciddi önlemler aldık. 2020-2021 döneminde sosyal yardım paketleri oluşturduk. Kısıtlamalar nedeniyle işini kaybedenlere yardım için devlet bütçesinden 2,9 milyar dolarlık sosyal paket ayrıldı. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü tamamen yeni bir durumla karşı karşıya olan insanlara yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Aşılama seviyesi oldukça yüksek"

Ağırlıklı olarak Sinovac ve Pfizer aşılarını kullandıklarını aktaran Aliyev, "Aşılama seviyesi oldukça yüksek. Bu bir devlet politikasıdır. Halkın bu konuda çok sorumlu olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Aşı gönüllük esasına dayalıdır. Herhangi bir aşı karşıtı kampanya görmüyoruz ya da buna karşı bir eğilim görmüyoruz. Azerbaycan halkı aşılamanın önemini anlıyor, bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor” dedi.

“Azerbaycan toprak bütünlüğünü kendi sağlamasaydı Karabağ’la ilgili alınan kararlar önümüzdeki 27 yıl boyunca kağıt üzerinde kalacaktı”

Forumun katılımcılarına Ermenistan-Azerbaycan ihtilafın çözüldüğünü belirten Aliyev, “Azerbaycan ihtilafı kendisi çözdü. Azerbaycan, 1993 yılında kabul edilen ve Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve derhal geri çekilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını bizzat kendisi uyguladı. Ne yazık ki 27 yıl boyunca bu kararlar kağıt üzerinde kaldı. Azerbaycan toprak bütünlüğünü geri getirmeseydi bu kararlar önümüzdeki 27 yıl boyunca kağıt üzerinde kalacaktı" şeklinde konuştu. Aliyev, "Uluslararası hukuk çerçevesine dayanarak, BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine atıfta bulunarak savunma hakkımızı kullandık. Çünkü sadece BM Güvenlik Konseyi değil, diğer uluslararası kuruluşlar da Azerbaycan topraklarının işgali konusunda benzer karar ve kararlar almıştır” ifadelerini kullandı.

“Ermenistan tarihi binaları, 67 camiden 65’ini ve tüm kamu binalarını tamamen yıktı. Bu barbarlığın ve vandallığın tezahürüdür"

Ermenistan’ın anlaşmayı imzalamasıyla savaşın sona erdiğini hatırlatan Aliyev, “Diğer işgal altındaki bölgelerden çekilme takvimi bize verildi. Azerbaycan halkı bu tarihi zaferi kutlayacak. İşgalden kurtarılan topraklar tamamen yok edildi. Hatta Ermenistan tüm tarihi binaları, 67 camiden 65’ini ve tüm kamu binalarını tamamen yıktı. Bu aslında barbarlığın ve vandallığın bir tezahürüdür" dedi.

“Ermenistan’a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik”

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaştan sonra çatışma sonrası bir döneme girildiğini vurgulayan Aliyev, “Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan’a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi” ifadelerini kullandı.

Hibrit formatta 2 gün devam edecek forumda canlı ve online olarak gerçekleştirilecek etkinliklere yaklaşık 300’e yakın davetli katılacak. Forum kapsamında "Covid-19 sonrası yeni dünya düzeni", "Yeni dünya ekonomisi", "Yeni dönem: barış, güvenlik ve insan hakları, “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Küresel Enerji Talebini Karşılama”, “Sağlık ve Aşılama”, "Gıda ve gıda güvenliğinin teşviki", "Gençler konuşur, biz dinleriz", "Doğu Ortaklığı ve fırsatları" başlıklı paneller düzenlenecek. 6 Kasım’a kadar devam edecek Küresel Bakü Forumu’nda Avrupa Birliği, Balkanlar ve Güney Kafkasya’daki durum da dahil olmak üzere tartışmalar yapılacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6