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Aliyev: Ermenistan, Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya'yı savaşa çekmeye çalıştığını söyledi
Politika 05.10.2020, 15:39
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aliyev, "Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.
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