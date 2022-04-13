banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı!
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı!
VakıfBank 68 yaşında
VakıfBank 68 yaşında
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

Aliyev: “Ermenistan, ilişkileri normalleştirmek için Azerbaycan’ın önerdiği 5 maddeyi olumlu karşıladı”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için 5 maddelik teklifte bulunduğuna değinerek, “Ermeni tarafı bu teklife olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullanırken, 28 yıl boyunca AGİT Minsk Grubu’nun sonuç alamamasını da eleştirerek, “Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük" dedi.

Politika 13.04.2022, 10:24
Aliyev: “Ermenistan, ilişkileri normalleştirmek için Azerbaycan’ın önerdiği 5 maddeyi olumlu karşıladı”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için 5 maddelik teklifte bulunduğuna değinerek, “Ermeni tarafı bu teklife olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullanırken, 28 yıl boyunca AGİT Minsk Grubu’nun sonuç alamamasını da eleştirerek, “Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2022 yılının ilk çeyreğinin sonuçlarıyla ilgili toplantı düzenledi. Konuşmasında 28 yıl boyunca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik sonuç alamamasına değinen Aliyev, “AGİT Minsk Grubu, İkinci Karabağ Savaşı’na kadar 28 yıl faaliyet gösterdi ve eş başkan ülkeler bu süre zarfında Azerbaycan’ı, Ermenistan’ı belki de yüzlerce kez ziyaret ettiler. Sonuç göz önünde, sonuç sıfır" diye konuştu.

"Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük”

Aliyev, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz savaştan sonra daha da yoğunlaştı. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı da ihtilaf sonrası dönemin gerçekliklerini kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel’in girişimiyle Aralık ve Nisan aylarında üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşmelerle ilgili bilgi verildi. Elbette hem uzmanlar hem de Azerbaycan kamuoyu, son tebliğde ’Dağlık Karabağ’ isminin olmadığını gördü ki bu çok doğal. Çünkü Azerbaycan buna karşı çıktı ve ’ihtilaf’ kelimesi de yok. Bu da çok doğal, çünkü ihtilaf yok. İhtilaf çözüldü. Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük” dedi.

“Ermenistan, ilişkileri normalleştirmek için Azerbaycan’ın önerdiği 5 maddeyi olumlu karşıladı”

Azerbaycan’ın Ermenistan ile arasındaki ilişkileri normalleştirmek için 5 maddeden oluşan bir teklifte bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermeni tarafı bu teklife olumlu yanıt verdi ve bu açıklamalar Brüksel toplantısından önce yapıldı. Brüksel’deki toplantıda bunu kendim için netleştirmek istedim, yani Ermenistan 5 maddeyi kabul ettiğini açıkça belirtti. Böylece Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü kabul edilmiş oluyor ve Ermenistan, Azerbaycan üzerindeki toprak iddialarından vazgeçiyor demek. Bu çok olumlu bir şey ve bence ikili ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir koşul. Hem sınırların belirlenmesi, hem de barış anlaşmasının hazırlanmasıyla ilgili çalışma grupları kurulmasına karar verildi” diye konuştu.

“Ermeni vahşetini asla unutmamalıyız”

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği gerçekliğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Aliyev, “Bu işgali asla unutmamalıyız, Ermeni vahşetini asla unutmamalıyız. Aynı zamanda bugün Azerbaycan’ın güçlü, Ermenistan’ın ise zayıf olduğunu unutmamalıyız. Ermeni tarafının tavrı bu faktörlere dayanmaktadır. Elbette geleceğe bakarak Azerbaycan’ın daha da güçleneceğinden eminim. Ermenistan’ın gelişimi buna, Ermenistan’ın komşu ülkelere karşı tutumuna bağlı olacaktır. Çünkü Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeden gelişemeyeceği, 30 yıllık saldırganlık politikasının onlara çok pahalıya mal olduğu, gerçekten bağımsız bir ülke olma şansını kaybettiler. Bu nedenle belki de bu Ermenistan için son şanstır. Kalkınma için, öncelikle Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin uluslararası hukuk normları ve ilkeleri temelinde normalleştirilmesi gerektiğini tekrar söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İkinci Karabağ Savaşı’ndaki zaferi sonucunda Azerbaycan’a büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Aliyev, iş yapmak ve ticari ilişkiler kurmak için çok sayıda talep olduğuna ve bugün Azerbaycan’ın dünyada kendine bu kadar ilgiyi çekebilen ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

“Bayraktar İHA’ları ölümcül bir silah diye nitelendirdi”

Karabağ’ın imarını Azerbaycan’ın kendi gücüyle sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, “Kurtarılan toprakları kendi başımıza restore ediyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü genellikle böyle kanlı savaşlardan sonra, bu tür yıkımlar Karabağ ve Zengezur’daki yıkım dünyada eşi benzeri yok, İkinci Dünya Savaşı’nda böyle bir yıkım olmadı. İşgal sırasında ne de sonrasında kimse bize yardım etmiyor. Hatta çoğu ülke işgale işgal demek istemedi. Çifte standart, adaletsizlik, işte bu. Bunu bugün Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz" dedi.

Zengezur koridorunun bir an önce açılması mesajı

Brüksel’de 6 Nisan’da gerçekleştirilen toplantıda hem demiryolu hem de Zengezur’dan geçen karayolu üzerinde detaylı bir görüş alışverişinde bulunduklarına değinen Aliyev, “İran üzerinden Nahçıvan’a ve oradan da dünya pazarlarına bir yol inşa etme projesi şimdiden hazırlanıyor. Umarım yakın zamanda bir temel atma töreni yapılır ve böylece yeni bir uluslararası ulaşım koridoru açılacaktır" şeklinde konuştu. Aliyev, "100 kilometrelik Horadiz-Ağbend demiryolunun 60 kilometresinin hazır olduğunu da söylemeliyim. Yani hızlı ilerliyoruz. Dört ve altı şeritli otoyollar da inşa ediliyor. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Ermenistan da bizim planlarımızı engelleyemeyeceğini görmelidir. Zira 10 Kasım Bildirisi, Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bir bağlantı olması gerektiğini açıkça belirtmektedir ve bu Ermenistan’ın yükümlülüğüdür. Biraz daha hızlı hareket etmeleri onlar için daha iyi. Aksi takdirde, hala bir köşede kalacaklar” ifadelerini kullandı.

“Hankendi’de bir hafta gaz olmayınca bizi aramayan kimse kalmamıştı”

Aliyev, Hankendi’nin 1 hafta doğal gazsız kalmasına da değinerek,“Hankendi’de bir hafta gaz olmayınca Amerika’dan Avrupa’ya karar bizi arayacak kimse kalmadı. Şimdi Ermenilerin yaşadığı Karabağ’daki doğalgaz boru hattı bakımsız durumda ve bir süredir doğalgaz gelmiyor. Dünyaya Azerbaycan’ın burada insani bir felakete yol açtığını söylediler. Nahçıvan gazını keserek ve 15 yıl boyunca bu şekilde tutmuştular. Nahçıvan’da kış daha sert geçer. Ama Hankendi’de bir hafta gaz olmayınca Amerika’dan Avrupa’ya bizi arayacak kimse kalmamıştı. Bir haftadır gazsızlar, bu insani bir felaket mi? Ama Nahçıvan 15 yıldır gazsızken neden insani bir felaket değildi? Soru budur. Bu sorunun bir cevabı var mı? Evet, çifte standart ve ayrımcılık. Şimdi doğal gazı onlara biz sağladık ve Ermeniler bunu takdir etmeli. Biz sadece iyi niyet gösterdik. Azerbaycan vatandaşı olduklarını ve Azerbaycan bayrağı altında yaşamaları gerektiğini ve yaşayacaklarını da anlayacaklarını umuyoruz. Bunu ne kadar erken anlarlarsa onlar için o kadar iyi olacak” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
13°
az bulutlu