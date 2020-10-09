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Aliyev, Ermenistan'a meydan okudu: Bu sizin için tarihi bir şans, kaçırmayın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum." diyen Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz ki sulh yoluyla alalım." ifadelerini kullandı.

Politika 09.10.2020, 17:16
2000
Aliyev, Ermenistan'a meydan okudu: Bu sizin için tarihi bir şans, kaçırmayın

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

"Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı.

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz; sulh yoluyla alalım."

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