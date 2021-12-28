Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC’ın yeni idari binasının açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in resmi haber ajansı AZERTAC’ın 9 katlı yeni idari binasının açılışını yaptığı belirtildi. Binada incelemelerde bulunan Aliyev, ajansın Genel Müdürü Aslan Aslanov’dan bilgi aldı.

Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC, dünyanın 21 ülkesindeki bürosuyla Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince ve İspanyolca dillerinde yayın yapıyor.