Aliyev: "Azerbaycan, Ermenistan ile sınırlarını belirleme sürecini başlatmaya hazır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı üçlü zirvede, “Azerbaycan, Ermenistan ile sınırlarını belirleme sürecini başlatmaya hazır” ifadelerini kullanarak, “İletişim bağlantılarının açılmaması çözülmemiş ana sorunlardan biri” dedi.

Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşme başladı. Üçlü formatta düzenlenen zirvede konuşan Aliyev, Rusya’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorunlarına verdiği desteği takdir ettiğini belirtti.

Azerbaycan’ın Ermenistan ile sınırlarını belirleme sürecini başlatmaya hazır olduğuna vurgu yapan Aliyev, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlar henüz belirlenmedi. Sınırlandırma sürecini başlatmaya hazırız. Ayrıca Ermeni tarafına çatışmayı sonlandırmasını, birbirimizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımasını ve gelecekte komşu olarak yaşamak için bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamasını açıkça teklif ettik” dedi.

Rus barış güçlerinin bulunduğu bölgede durumun genel olarak istikrarlı olduğunu kaydeden Aliyev, “Ciddi olaylar, kasıtlı yapılan provokasyonlar olmadı. Sistematik nitelik taşımayan ufak olaylar yaşandı. Bu nedenle Rus barış güçlerine iyi hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgede güvenliği sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İletişim bağlantılarının açılmaması çözülmemiş ana sorunlardan biri”

Azerbaycan’ın, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve iletişim bağlantılarının açılması konusunda bu bir yıl boyunca maksimum yapıcılık sergilediğini vurgulayan Aliyev, “İletişim bağlantılarının açılmaması, çözülmemiş önemli konulardan biridir diye düşünüyorum çünkü geçen yıl kasım ayında imzalanan üçlü bildirinin hemen hemen tüm maddeleri uygulandı. Üçlü görüşmede bu konunun, aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi konusunun müzakere edileceğini düşünüyorum. Danışmanlık rolü de dahil olmak üzere Rusya’nın bu konudaki desteğini takdir ediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırlar belirlenmemiştir. Bu nedenle, gecikmeden sınırların çizilmesine başlamaya hazır olduğumuzu defalarca açıkça belirttik. Aynı zamanda Ermenistan’a, çatışmayı sona erdirmek, birbirimizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımak ve gelecekte komşu olarak yaşamaya teşvik etmek için barış anlaşmasına yönelik çalışma başlatılmasını açıkça teklif ettik” dedi.