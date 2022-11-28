Aliyev, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Reeker’i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Philip Reeker’la bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Philip Reeker’i kabul etti. Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın selamlarını ileten Reeker’a teşekkür ederek Blinken’a selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede ayrıca Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve barış anlaşması müzakerelerine ilişkin Washington’da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini gündemde tutmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.