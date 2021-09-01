Alim Karaca kimdir, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca nereli, kaç yaşında? Hangi partili?

Muğla'da yaşayan bir vatandaş Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında, kendisine dakikalarca ağır küfürler ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Basına yansıyan ve geniş yer bulan olayın ardından Alim Karaca'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilen ı Alim Karaca nereli ve kaç yaşında? İşte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın hayatı ve biyografisi...

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un basketbol takımının taraftarı olan Serkan Yalnız kulübün ve takımın iyi yönetilmediği konusunda eleştirilerde bulundu. Eleştirileri gören Alim Karaca daha önce birkaç kez görüştüğü Serkan Yalnız'ı tehdit ederek "Bu işlere burnunu sokma" dedi. Bunun üzerine eleştirelere devam eden Serkan Yalnız'ı arayan Alim Karaca 12,5 dakikada Yalnız'a ve ailesine galiz küfürler yağdırdı. Yalnız'ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür ettiği iddia edildi. Olayların basına yansımasından sonra Alim Karaca'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Alim Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında?

Alim Karaca kimdir?

Alim Karaca 09 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de dünyaya geldi. Fethiye aşığı olarak bilinen Alim Karaca 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla İli Fethiye İlçe Belediye Başkanı olarak seçildi.

Alim Karaca'nın ailesi, daha önce Fethiye'ye bağlı olan Kumluova'nın tanınmış ve köklü ailelerindendir.

Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başladı, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Siyasi kariyerine İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarında başladı.

Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı.

Alim Karaca 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir.

İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Spor Kulübü'nde voleybol oynamış olan Alim Karaca, koyu bir Fethiyespor taraftarıdır.

Alim Karaca'nın eşi İngilizce öğretmeni Çiğdem Karaca'dır. Bu evliliğinden bir kızı, bir de oğlu vardır.

Alim Karaca iyi derecede İngilizce bilmektedir.