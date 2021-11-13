banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur’an kursu yaptıran insanların amel defteri kapanmayacak"

Antalya’da cami açılışlarına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami, okul, Kur’an Kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını söyledi.

Politika 13.11.2021, 17:38
Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur’an kursu yaptıran insanların amel defteri kapanmayacak"

Antalya’da cami açılışlarına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami, okul, Kur’an Kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Korkuteli’nde Sultan Ahmet Aydın Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi ile yeni yapılan Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak yaylası Kuba camilerin toplu açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sultan-Ahmet Aydın Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yapılan camilerin toplu açılışı töreninde mekanların en hayırlısının cami ve Kur’an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.

Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Camilerimizi, Kur’an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını ifade eden Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur’an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını dile getirdi.

“Kim ki Allah için bir mescit yaparsa Allah cennette onun karşılığı bir makamı ona nasip edecektir." hadisinden örnek veren Erbaş, bu camileri yapan bütün hayırseverlerin Allah Resulü’nün müjdesine nail olduğunu bildirdi.

Eğitim, gençlik merkezleri, Kur’an kurslarını yapmak için hayırda yarışan kulların, bütün insanlığı Allah yoluna sevk etmiş gibi olacağını vurgulayan Erbaş, “Bizim medeniyetimiz camiyi şehrin kalbi olarak kabul etmiş. Yüce Peygamberimizin Yesrib’e hicret ettiğinde ilk yaptığı şey, oranın ortasına cami inşa etmek olmuş ve o mescidin içinde bir mektep yapmış ve orada yetişen sahabeler binlerce kilometre uzağa ilim, irfan götürmüştür. Bugün Korkuteli ilçesinde Allah Resulü’nün varisleri, gençlik merkezleri, cami, Kur’an kurslarıyla süslemişler, emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.

Erbaş, ilk inen surenin “Oku”, ikinci inen surenin de “Kalem” olduğunu, bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının elinden kitap düşmemesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kurulduğu sırada din görevlisi karşılığında ’Hademe-i Hayra’ yani hayır hizmetliler, hayır hizmetkarları, bunu ülkemizde 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve binlerce köyümüzde yaptığımız gibi yurt dışında yüzlerce ülkede insanlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Sadece Kur’an faaliyetleri, Kurban Bayramı faaliyetleri dolayısıyla ülkemizdeki tüm beldelere ulaştığımız gibi, Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla dünyanın 149 ülkesine ulaşıyoruz. Ramazan hizmetleri vasıtasıyla 100 civarında ülkede iftar sofraları kuruyoruz. Bu, milletimizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü, yüceliğini, sevgisini ve muhabbetini milyonlarca insana tanıtmak anlamına geliyor. Sadece bir ramazan sofrası kurmaktan ibaret değil, bunun anlamı, sadece 1-2 kilo kurban eti ulaştırmak değil, bu bayrağımızı tanıtmak anlamına geliyor. Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu bu hizmetler, milletimizin bu şekilde ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor. Hep birlikte Kur’an ve sünnet yolunda çalışıp yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, hayırseverlere Kur’an-ı Kerim ve teşekkür plaketi verdi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’a Türk bayrağı ve Kuranı kerim hediye etti.

Ardından Kuran Kursu, gençlik merkezi ve camilerin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası yemek ikramında bulunuldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6