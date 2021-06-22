Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partileri birleşiyor mu?

Şahin'in iddiasına göre, iki partinin birleşeceği ve isminin “Deva Gelecek” olacağı söylendi.

Zafer Şahin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ankara kulislerinde son günlerde en çok konuşulan konu bu.

Bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Babacan ve Davutoğlu’nun partilerinin yeni bir sinerji yaratmak için “Deva Gelecek” adıyla birleşeceği, liderin Babacan olacağı, hatta tüzük çalışmalarına bile başlandığı, seçim barajının yüzde 5’e çekilmesi durumunda bu ittifaka Saadet Partisi’nin de katılacağı iddia ediliyor."

(Kaynak:gunboyugazetesi.com)