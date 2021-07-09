Ali Babacan: Türkiye kara para aklama merkezi oldu

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, partisinin Samsun Çarşamba İlçe Başkanlığı Binası açılışında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Babacan, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir dizi ifşaatlarının odağında bürokratların, devlet mensuplarının olduğuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialar karşısında susmasına tepki gösterdi.

Babacan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizde bir süredir akıl almaz iddialar havada uçuşuyor. Bir suç örgütünün başındaki şahıs tüyler ürpertici iddialar ortaya atıyor. Sosyal medyaya videolar atıyor, tweetler paylaşıyor. Millet bir yandan geçim derdinde, bir gözü cebinde, diğer gözü de bu iddialarda. Çünkü öyle şeyler anlatılıyor ki, milletin cebi delinirken, ülkemizde yoksulluk artarken; başkaları haksız kazançla zenginleşiyor. Bu iddiaları endişeyle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bunlar her köşede her yerde konuşulurken haklarında iddialar olanlar susuyorlar, konuşmuyorlar. Tüm bu ortamı yaratanlar beka sorununun kendisini oluşturuyor. Ülkemizi kara para aklama merkezinin yeri durumuna getirmişler. Ülkemizi en kısa sürede bu bataklıktan kurtaracağız. İddialar adı geçenlerin arasında suç örgütlerinin liderleri, bürokratlar var, kabine mensupları var. Tüm iddialarının odağında tek bir bakan var. 2 defa canlı yayına çıktı. Bana da laf söyledi. Ben onlar gibi kendi menfaatim için hukuku katledenlerden olmadım.

Kimse görevden de almıyor. Hakkında şantaj iddiası var, uyuşturucu iddiası var, arazileri ona buna peşkeş çekme var. Bir de emniyet teşkilatı bunun elinde. Emniyet mensupları bu yılın ilk 6 ayında 47 kardeşimiz intihar etti. İntihar edenlerin birçoğu genç yeni mesleğe başlayan kardeşlerimiz. Bu saçma sapan yönetimimiz, baskı politikanız yüzünden mi intihar ediyorlar? Polis memurlarımız neden intihar ediyorlar? Bunu ortadan kaldırmak için hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Polislere psikolojik destek sunmak için rehabilitasyon merkezleri kurmayı düşünüyor musunuz? Bunların döneminde millet anti-depresan kullanmaya başladı. Eczacılara soruyorum geçen seneye oranlar bu sene psikolojik ilaç kullananlar ikiye katlandı.

Tüm bu iddiaların odağındaki Sayın Erdoğan susuyor. Ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz kişinin bu ülkenin huzurunu bozduğunu görmüyor musunuz? AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımız Erdoğan'ı seçerken başkalarıyla ortaklık tutsun, sayın Bahçeli'nin peşine düşsün diye seçemediki. Erdoğan'ın bu millete karşı, kendisini seçenlere karşı sorumluluğu var.

Şu anda MB'nın uyguladığı faiz yüzde 19. Avrupa'nın en yüksek faizi. Gezi olaylarını, çukur olaylarını düzenleyenler mi çıkardı faizi yüzde 19'a. Hala niye yüzde 19 faiz oranı. 3 yıl geçmiş hala en yüksek faiz oranı. Bu millet bu kadar saf değil. Yaptığınız yanlış işlerin faturasını bu millete kesemezsiniz. Bu faizleri yüzde 19 da tut diye bu millet mi söylüyor size. Açıklanan enflasyon yüzde 42 son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Çiftçimize soruyorum gübrenin fiyatı 2'ye katladı diyor.

Sayın Erdoğan 'Yüksek faiz sebep, yüksek enflasyon sonuç' demiyor muydu? Çık ben yanlış yönlendirdim yanlış söyledim de. Bizim dönemimizde ekonomide bunun için başarılı olduk. MB'na Hazine'ye temiz, dürüst insanları yerleştirdik. Ama insanlar sistemden çıkarılınca maalesef sistem bu hale geldi. Formül basit bir dürüst, temiz, ehil kadro. İki istişare.

İhracatla övünelim ama bu ülkenin çiftçisinin esnafının durumu ne olacak? Emekli maaşı devletin açıkladığı enflasyon ne ise ona göre artırılıyor? Çarşıya pazara bakın. Bizim dönemimizde emekliler, gençler maaşlarıyla biriktirdiği paralarla Avrupa turu yapıyordu. Benim zamanımda milli gelir 3600 dolardan aldı 12 bin dolara çıkardı. Şuan 2023 hedefi 10 bin dolar. Sayın Erdoğan ekonomiyi biliyorum zannediyor ama bilmiyor.

Bir köşe yazarı adı lazım değil biz paradan 6 sıfırı atacağız dediğimizde Ankara Ulus'ta bazı hayvan sesleri çıkaracağım dedi. 6 sıfırı attık özür dilerim dedi. 36 yılda inmeyen enflasyonu 2 senede indirdik. Bilmediğimizi sorarak yaptık, ortak akılla yaptık. Basını susturmayacaksınız. Hukukun temeli özgür basındır. Bugün basın özgür olsa sabah önüne yığınılan gazeteler akrabalarının kaleminden çıkmayacak.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkının ona buna peşkeş çekenlerin önünde duracağız. Biz vatandaşın derdine tercüman olmak için sorunlara çözüm bulmak için bu partiyi kurduk. Devlet görevlilerin usulsüzlüklere ve yolsuzluklara karışması tarih edeceğiz. İnşallah deva iktidarında bunlar kaçacak delik bulamayacak. Siz iktidar olarak sapasağlam bir adalet bakanı görevlendirin kadrolarınızı güçlü tutun. Gençlerin yarınlara umutla baktığı, insanların bu ülkede severek isteyerek yaşayacakları ülke olacağız. Bugünkü iktidarın yaptığı gibi ayrıştırıcı kutuplaştırıcı olmayacağız.